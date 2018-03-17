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| | Ученые создали нетоксичную краску для волос на основе графена

Ученые создали нетоксичную краску для волос на основе графена

Сегодня, 22:58
Американские специалисты смогли создать уникальную безопасную краску для волос. Физики использовали в качестве красителя углеродный материал графен. Новая краска «угольного» цвета способна защитить волосы от электризации.

Ученые создали нетоксичную краску для волос на основе графена

 

Известно, что графен был разработан российскими учеными Новоселовым и Геймом. За открытие этого вещества они стали лауреатами Нобелевской премии.

Цзясин Хуан из Северо-Западного университета в Эванстоне рассказал, что графен долгое время не использовался учеными из-за черного цвета. Во время проведения некоторых исследований подобное свойство очень мешало. Эксперты решили использовать графен в виде краски для окрашивания волос.

Поскольку пластинки материала графена похожи на чешуйки, покрывающие волосы, эта схожесть и натолкнула ученых на создание красящего вещества. Хуан подчеркнул, что краска будет держаться на волосах долгое время и при этом волосы останутся эластичными.

Кроме того, краска моментально окрашивает волосы, для этого не нужно применять перекись водорода или растворители. Специалисты отметили, что графеновый оттенок можно изменить на светло-коричневый, или сделать немного темнее. Для этого необходимо подогреть графен или просто смешать с окислителями.
Татьяна Преображенская
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