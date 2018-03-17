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| | Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

Сегодня, 22:42
Российские ученые вместе со своими зарубежными коллегами прочитали геном брызжущего ядом насекомоядного с сосками на ягодицах. Речь идет о щелезубе – млекопитающем, которое оставалось истинной загадкой для специалистов.

Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

 

Сотрудники из Государственного университета Петербурга прочитали ДНК этого животного. Щелезубы возникли 73 млн лет назад и обитали вместе с динозаврами. Крупные наземные позвоночные начали исчезать ввиду нехватки пищи и различных катаклизмов на нашей планете. Щелезубы без проблем перенесли удар метеорита. Эти млекопитающие являются родственниками кротов и землероек.

Щелезубы обитают на Гаити, одна из их разновидностей живет на Кубе. На «острове Свободы» данные насекомоядные более крупные. Ядовитые «кроты» добывают себе пропитание с помощью зубов. Этот небольшой зверек получил некоторые возможности кобр, поскольку способен отравить свою жертву. Данные млекопитающие имеют рыжеватый окрас и обладают длинными носами.
Домбровский Сергей
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