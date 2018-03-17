Ученые ДВФУ вплотную подошли к победе над раком

Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали вещество, способное активно противостоять онкологическим заболеваниям. Лекарство произвели из морской губки, оно отличается высокой эффективностью.

Домбровский Сергей

Ученые создали синтетическое вещество на базе фаскаплизина. Морские губки добывают в Тихом и Индийском океанах. В этих беспозвоночных организмах содержится особый пигмент, который может стать спасением для миллионов людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Сейчас рак является одним из самых распространенных недугов. От него ежегодно умирают множество людей. В народе рак называют чумой XX века. В нынешнем столетии медики просто обязаны победить этот недуг. Все предпосылки для оптимистических прогнозов имеются.Ученые из Приморья выделили из пигмента морских губок особое вещество, по своему качеству превосходящее фаскаплизин. Тестирование препарата провели на клетках рака шейки матки и лейкемии. Результаты испытания оказались превосходными, поскольку полученное вещество в 2-3 раза превосходит по эффективности все существующие в наше время медицинские препараты, предназначенные для борьбы с онкологическими болезнями.