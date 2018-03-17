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| | Змеиные объятия и птичий помет: Журналисты выяснили, каких жертв требует женская красота

Змеиные объятия и птичий помет: Журналисты выяснили, каких жертв требует женская красота

Сегодня, 20:59
На какие только жертвы не идут женщины, чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми. Когда приходит разочарование в традиционной косметологии, представительницы прекрасного пола идут на отчаянные меры и прибегают к таким ухищрениям, от которых кровь стынет в жилах.

Змеиные объятия и птичий помет: Журналисты выяснили, каких жертв требует женская красота

 

В числе таких методов и апитерапия. Не секрет, что пчелиный яд иногда используют в косметологии как активный компонент в составе крема или мази. Однако в больших дозах яд пчелы может возыметь обратный эффект. Впрочем, это не останавливает жаждущих вечной молодости дам, использующих пчелиное жало как панацею от всех недугов. Дошло до того, что они используют вместо кремов на основе яда живых насекомых. Во время сеанса десятки пчел жалят даму, которая согласна терпеть боль ради красоты. Однако вместо гладкой кожи у клиенток может возникнуть аллергическая реакция, анафилактический шок, а иногда наступает смерть. Одна из девушек попробовала излечить ядом остеохондроз, поскольку традиционная медицина ей не помогала. Однако апитерапия ей тоже не помогла. Вместо этого срочно пришлось обращаться к врачам за уколом антигестамина.

Змеиные объятия и птичий помет: Журналисты выяснили, каких жертв требует женская красота

 

Змеиный массаж еще один крайне рискованный метод релаксации и омоложения. Раньше такую услугу предоставляли только за границей, но потом ее стали предоставлять в московских и питерских салонах. Однако расслабиться в компании пресмыкающихся оказалось ложно даже под присмотром специалиста. Более того, никакого омолаживающего и оздоровительно эффекта клиентки не заметили – так, словно легкое касание пальцев.

Змеиные объятия и птичий помет: Журналисты выяснили, каких жертв требует женская красота

 

И самый кардинальный способ омолодиться – огненный массаж. Название процедура получила весьма тенденциозное – «Полет Феникса». Клиенткам, а вернее жертвам на лицо кладут тряпицы, пропитанные горючим веществом, и поджигают. Якобы после этого морщины сгорают, а кожа становится гладкой. Журналисты на себе испытали «полет Феникса» - страху натерпелись, а эффекта должного не получили. Ничем не лучше оказался птичий помет. Сделанная из него маска для лица провоцирует сильную аллергию и ожоги из-за большого количества биоактивных веществ.
Дарья Светозарова
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