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| | Шах и мат: Женщины чаще испытывают оргазм во время однополого секса

Шах и мат: Женщины чаще испытывают оргазм во время однополого секса

Сегодня, 21:00
Интимная жизнь для большинства здоровых людей является неотъемлемой частью, и совсем неважно, какой ориентации человек. Новые исследования серьезно удивили ученых, ведь оказалось, что однополый секс у женщин является гарантией практически стопроцентного достижения оргазма во время каждого полового акта. Так что, по словам экспертов, некоторым мужчинам следует брать «рекомендации» у своих конкуренток-лесбиянок.

Шах и мат: Женщины чаще испытывают оргазм во время однополого секса

 

Как показали результаты исследований, женщины в возрасте от 18 до 65 лет имеют разнообразные предпочтения в сексе, и данный фактор играет немаловажную роль в вопросе о наслаждении. Респонденты ответили, что используют секс-игрушки, стимуляцию клитора, а также вагинальный и анальный секс, но именно подход к процессу влияет на уровень их удовлетворенности. Так, показатели достижения оргазма девушками, имеющими партнера-женщину, в некоторых случаях составляли до 55 раз в месяц, когда у женщин со спутником мужчиной цифра была значительно ниже – в среднем 7 раз.

Эксперты объясняют, что во время интимной близости между двумя девушками, партнерши ищут различные пути решения в виду отсутствия мужского полового органа в процессе. Именно поэтому их секс является разнообразным, а пробуя новые методы – раскрываются не известные ранее эрогенные зоны, провоцирующие оргазмы в дальнейшем. Специалисты также отметили, что есть и другие факторы, влияющие на получение наслаждения партнершей, и мужчины нередко допускают ошибки, вследствие чего их партнерши остаются неудовлетворенными.

Как показали исследования, чрезмерное возбуждение мужчины и недостаточная готовность женщины к сексу, вполне влияют на конечный результат. По статистике, молодые люди удовлетворяются и доходят до пика наслаждения почти всегда, тогда как их спутницы не могут похвастаться такими результатами. Без последствий не проходят и психологические проблемы, одна из которых – чрезмерная озабоченность результатом, и мысли о том, что хочется получить наслаждение как можно скорее. Мужчины зачастую беспокоятся о собственном оргазме, ставя женщину на второй план, именно поэтому однополый секс у девушек имеет такие различные показатели по достижению оргазма.
Анна Лисичкина
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