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| | Люди превращают Луну в свалку отходов

Люди превращают Луну в свалку отходов

Сегодня, 18:44
Люди постепенно превращают естественный спутник Земли в свалку. По мнению экспертов NASA, опубликованном в ежеквартальном бюллетене агентства, на Луне скопилось уже 181 тонна различного мусора.

Люди превращают Луну в свалку отходов

 

Существует приблизительное описание и перечень предметов на этой космической свалке. Здесь есть инструменты, флаги, золотая оливковая ветвь, оставленная астронавтами из программы «Аполлон». Есть обездвиженные советские луноходы, аппараты, отправленные в разное время для изучения поверхности для посадки пилотируемых кораблей, обломки зондов, используемые в проекте «Рейнджер», для поиска воды.

Свалка на Луне стала интернациональным объектом, где имеются остатки деятельности космических агентств Японии, России, США, Китая, Украины и Индии. Однако, по словам экспертов, нет худа без добра. Оставленные механизмы позволяют отследить уровень вакуума и излучения инородных тел на поверхности Луны.
Сергей Денисов
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