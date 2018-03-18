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| | Камера наблюдения зафиксировала в Перу природную аномалию

Камера наблюдения зафиксировала в Перу природную аномалию

Сегодня, 06:40
В Перу вблизи города Барранки камера наблюдения зафиксировала природную аномалию в атмосфере. Изображение необычного светящегося объекта было тут же выложено в социальную сеть и стало предметом дискуссии между профессиональными уфологами и скептиками-рационалистами.

Камера наблюдения зафиксировала в Перу природную аномалию

 

Аномальный объект появился еще 12 марта этого года, споры уже развели оппонентов по разным мировоззренческим лагеря. Уфологи полагают, что аномальное светящееся облако, это почтовая коммуникация инопланетной цивилизации, которая тестировала Землян на способность понять послание. Скептики, напротив, утверждают, что аномалия – суть психофизического состояния человека, который может в очертаниях любого золотистого облака увидеть мистический след или послание потусторонних миров.

Рационалисты полагают, что камеры видеонаблюдения нужно использовать по назначению – для поимки преступников, а не для отслеживания инопланетных цивилизаций.
Сергей Денисов
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