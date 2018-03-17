Искусственный интеллект помог обнаружить более 6000 новых кратеров на Луне

Учёные воспользовались инновационным искусственным интеллектом, который помог специалистам обнаружить множество лунных кратеров, которые ранее оставались неизученными на естественном спутнике Земли.

Александр Вест

Более 6000 новых образований на Луне смогли обнаружить специалисты, задействовав новейшие технологии, анализирующие поверхность Луны. Учёный Ари Силбурт, представляющий американский Университет штата Пенсильвания, разработал передовой алгоритм, который эксперты совместили с работой искусственного интеллекта. Учёным удалось задействовать нейронную сеть, которая провела тщательный анализ поверхности Луны и в первый же день порадовала специалистов множеством находок.По заверению экспертов, все найденные кратеры являются последствиями столкновения Луны с астероидным потоком, который состоялся ещё 4 миллиарда лет назад. Ни один кратер на лунной поверхности за всё это время не подвергся изменениям ввиду отсутствия ветров и других климатических изменений.