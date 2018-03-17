В Китае пассажирам самолета удалось заснять на видео НЛО

Необычное видео удалось снять пассажирам самолета в Китае. На нем показан неизвестный объект, который пролетает рядом с воздушным судном, после чего пропадает в облаках.

Уфологи обратили внимание на то, что аппарат не похож ни на один из самолетов и отдаленно напоминает космический зонд. Эксперты заявили, что это может быть разведывательный корабль, отправленный пришельцами с целью сбора информации о планете. Стоит отметить, что в Китае уже случались подобные случаи.

Павел Селивёрстов

НЛО был запечатлен 15 марта 2018 года. Судя по видео, огромный летающий аппарат пытался контактировать с людьми, находящимися в самолете. Удивительная запись была сделана жительницей Китая. Она указала, что объект появился в небе неожиданно и продолжил лететь рядом с самолетом.В 1994 году произошел инцидент, когда во время полета пассажиры увидели НЛО, однако это посчитали галлюцинацией, так как многие из очевидцев жаловались на головную боль. Известен случай датируемый 1997 годом, когда мужчину похитили из дома, а после его нашли вблизи аэродрома.