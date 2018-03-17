Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование

Ученые из Йельского университета провели исследования, в которых изучали социально-психологические особенности индивидов. Особое внимание специалисты уделили когнитивным и аналитическим навыкам ярко выраженных интровертов с меланхоличным темпераментом. Исследование показало, что именно такие люди являются естественными психологами.

Научные изыскания Энтони Гольвитцера и Джона Берга – двух психологов из Йеля – касались изучения социально-психологических навыков и их взаимосвязей, прогнозирования социально-психологических явлений. Авторам исследования пришлось иметь дело с тысячей историй, описывающих способ мышления и действий разных людей. Всем им изначально предлагалось ответить на вопрос: «Могут ли они точно определить, что думают и чувствуют другие люди в обществе?». Следующим этапом стало определение черт тех респондентов, которые отвечали наиболее точно и правдиво. Всего психологи провели шесть экспериментов, конечной целью которых было выяснить, насколько точно испытуемые могут определить настроение и психологические проблемы других людей. Эксперты выясняли, предубежденной ли является их оценка, какая вероятность заблуждения. В то же время участники исследования должны были определить причину той или иной проблемы психологического характера и мотивацию другого человека.

Дарья Светозарова

Оказалось, что более точные ответы дают люди-индивидуалисты с заниженной самооценкой. Психологи объясняют, что они чувствуют личную ответственность и не прячутся за спинами других, как это делают члены групп. К тому же интроверты-меланхолики склонны к депрессии, самокопанию и наряду с этим они любят наблюдать за остальными, составлять их психологический портрет по наитию, интуитивно. При этом, им не обязательно иметь какую-либо ученую степень в психологии и даже обычный сертификат. Данные для анализа они получают эмпирическим путем.Естественно, такие психологи-любители не заменят дипломированных специалистов в кризисной ситуации, однако они могут объективно оценить ситуацию и дать дельный совет на этапе, пока проблема не разрослась до глобальных масштабов. Интроверты-меланхолики с удивительной точностью интерпретируют социальные явления и даже могут их предсказать. Им под силу обнаружить недостающий фрагмент головоломки или предупредить о грядущей массовой панике и политическом кризисе.