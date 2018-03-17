Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества

Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества под названием «Новичок», обладающего нервно-паралитическим действием, рассказал о веществах, являющихся естественным противоядием для подобных субстанций.

Александр Вест

Специалисты выяснили, что в Великобритании при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери по имени Юлия было использовано отравляющее вещество «Новичок». По мнению экспертов, «Новичком» были обработаны вещи в чемодане дочери Скрипаля перед её вылетом в Великобританию из Москвы. Вил Мирзаянов заявил, что помимо сильнодействующих антидотов, первую помощь при отравлении человека «Новичком» можно оказать с помощью афина и атропина.Однако учёный заявил о том, что полностью вылечить пострадавшего от данного яда человека невозможно, поэтому указанные вещества, как и другие антидоты, могут лишь облегчить страдания пациента. Мирзаянов заметил, что в случае с Сергеем Скрипалём и его дочерью, антидоты, скорее всего, были введены в их организм слишком поздно.