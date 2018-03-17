«Путешественник во времени»: Криптовалюта покорит мир в начале пятого тысячелетия

Через две тысячи лет криптовалюта останется единственной денежной единицей в мире. Об этом заявил Джон, нарисовавший картину торжества криптовалюты.

Дарья Дмитриева

Джон, уверен, что ему уже больше сотни лет. Он нарисовал картину, на которой криптовалюта обрела популярность в мире экономики, и стала единственной в своём роде.Но он заверяет, что сейчас скупать электронные деньги не стоит, потому что они выйдут во всеобщий доступ только в 3200 году, убрав полностью из обихода доллар. Он утверждает, что прибыл в 2012 году из будущего, с помощью учёного, который совершил перемещение.«Путешественник во времени» уверяет, что в скором будущем путешествовать по временному пространству сможет каждый желающий. По словам Джона, он уже облетел всю Вселенную, хоть путешествия во времени незаконны в будущем и караются. А продажи учёными возможности путешествовать во времени караются смертной казнью.