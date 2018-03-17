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| | Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих

Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих

Сегодня, 22:40
Студенты Тюменского государственного университета приняли участие в коллективном проекте разработки приложения синтезированной речи для незрячих пользователей на волонтерских началах.

 

Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих

 

В создании приложения принимают участие уже пять высших учебных заведений страны. Разработчики из Тюменского университета будут работать по заказу Санкт-Петербургского издательства «Лань», которое специализируется на выпуске книг для людей с ограниченными возможностями.

Издательство наметило создание электронного каталога и библиотеки для слепых людей. Директор издательства Александр Никифоров рассказал, что ему удалось привлечь волонтеров из лабораторий ведущих федеральных университетов Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени.

Будущее приложение для пользователей с ограниченными возможностями получит одноименное с издательством название «Лань» и даст возможность слабовидящим и слепым воспользоваться самым крупным каталогом учебной, научной и художественной литературы.

Электронная синтезированная речь для библиотечной системы – часть общефедеральной программы поддержки людей с ограниченными возможностями. Она имеет своей задачей включение инвалидов по зрению и слуху в полноценный образовательный и производственный процессы жизнедеятельности человека.
Сергей Денисов
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