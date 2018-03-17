Учёные рассказали, как мозг «ломается» от алкоголя

Эксперты, представляющие калифорнийский университет, расположенный в Сан-Диего, поведали о том, что при употреблении алкоголя человек теряет контроль над действиями головного мозга, который буквально «ломается». В эксперименте, организованном американскими специалистами, приняли участие 18 человек, которым предложили определить цвет квадрата, расположенного в центре монитора. В ходе эксперимента добровольцев предупредили о необходимости игнорирования других фигур, которые изображались по бокам дисплея.
В ходе исследования эксперты заметили, что после употребления алкоголя многие добровольцы называли цвета фигур, расположенных по бокам экрана, игнорируя изначальные установки. Учёные заметили, что мозг после употребления алкоголя продолжает обрабатывать информацию в правильном ключе, однако, выдаёт неверную реакцию на подобные задачи.