Учёные рассказали, как мозг «ломается» от алкоголя

Группа американских учёных поделилась с широкой общественностью результатами своего исследования, в котором специалисты тщательно изучили влияние употребления алкоголя на головной мозг человека.

Александр Вест

Эксперты, представляющие калифорнийский университет, расположенный в Сан-Диего, поведали о том, что при употреблении алкоголя человек теряет контроль над действиями головного мозга, который буквально «ломается». В эксперименте, организованном американскими специалистами, приняли участие 18 человек, которым предложили определить цвет квадрата, расположенного в центре монитора. В ходе эксперимента добровольцев предупредили о необходимости игнорирования других фигур, которые изображались по бокам дисплея.В ходе исследования эксперты заметили, что после употребления алкоголя многие добровольцы называли цвета фигур, расположенных по бокам экрана, игнорируя изначальные установки. Учёные заметили, что мозг после употребления алкоголя продолжает обрабатывать информацию в правильном ключе, однако, выдаёт неверную реакцию на подобные задачи.