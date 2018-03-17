«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах В Сети запустили «убийцу» Instagram Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
| | Учёные рассказали, как мозг «ломается» от алкоголя

Учёные рассказали, как мозг «ломается» от алкоголя

Сегодня, 12:20
Группа американских учёных поделилась с широкой общественностью результатами своего исследования, в котором специалисты тщательно изучили влияние употребления алкоголя на головной мозг человека.

Учёные рассказали, как мозг «ломается» от алкоголя

 

Эксперты, представляющие калифорнийский университет, расположенный в Сан-Диего, поведали о том, что при употреблении алкоголя человек теряет контроль над действиями головного мозга, который буквально «ломается». В эксперименте, организованном американскими специалистами, приняли участие 18 человек, которым предложили определить цвет квадрата, расположенного в центре монитора. В ходе эксперимента добровольцев предупредили о необходимости игнорирования других фигур, которые изображались по бокам дисплея.

В ходе исследования эксперты заметили, что после употребления алкоголя многие добровольцы называли цвета фигур, расположенных по бокам экрана, игнорируя изначальные установки. Учёные заметили, что мозг после употребления алкоголя продолжает обрабатывать информацию в правильном ключе, однако, выдаёт неверную реакцию на подобные задачи.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые: Помидоры защищают печень и мозг от воздействия алкоголя
Ученые: Помидоры защищают печень и мозг от воздействия алкоголя

Помидоры защищают печень и мозг от воздействия алкоголя. Такое заявление сделали американские ученые. Они провели эксперимент на мышах и убедились в

Ученые рассказали о вреде употребления алкоголя в раннем возрасте
Ученые рассказали о вреде употребления алкоголя в раннем возрасте

Американские ученые рассказали, что злоупотребление алкоголя в юности приводит к серьезным проблемам со здоровьем в более зрелом возрасте. Результатами

Учёные: Смесь энергетика и алкоголя влияет на мозг как кокаин
Учёные: Смесь энергетика и алкоголя влияет на мозг как кокаин

Зарубежные учёные выяснили, что энергетические напитки, смешанные со спиртным, влияют на мозг подростков как кокаин. Результаты соответствующего исследования

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости