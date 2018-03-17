Ученые составили список топ-5 продуктов, увеличивающих грудь

Группа американских ученых провела ряд исследований, в результате которых им удалось составить список ТОП-5 продуктов, которые способствуют увеличению груди без хирургического вмешательства и других манипуляций. Список возглавил необычный продукт, который ранее считался не слишком полезной добавкой.

Пойда Анна

На первом месте рейтинга оказалась соя, в составе которой преобладало вещество, именуемое фитоэстрогеном, который активно способствует росту молочных желез, однако для этого следует включить данный продукт в ежедневный рацион.На втором месте находятся семена льна, богатые жирными маслами, витамин А и гликозидами, за ними следует чечевица, которая как и все бобовые благотворно сказывается на здоровье человека.Четвертую позицию рейтинга занимает корень солодки и замыкает список красный виноград, в котором содержится большое количество полезных веществ, в том числе клетчатка, аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины: С, А, В, Р, К.