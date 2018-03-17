«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах В Сети запустили «убийцу» Instagram Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
| | Ученые составили список топ-5 продуктов, увеличивающих грудь

Ученые составили список топ-5 продуктов, увеличивающих грудь

Сегодня, 12:06
Группа американских ученых провела ряд исследований, в результате которых им удалось составить список ТОП-5 продуктов, которые способствуют увеличению груди без хирургического вмешательства и других манипуляций. Список возглавил необычный продукт, который ранее считался не слишком полезной добавкой.

Ученые составили список топ-5 продуктов, увеличивающих грудь

 

На первом месте рейтинга оказалась соя, в составе которой преобладало вещество, именуемое фитоэстрогеном, который активно способствует росту молочных желез, однако для этого следует включить данный продукт в ежедневный рацион.

На втором месте находятся семена льна, богатые жирными маслами, витамин А и гликозидами, за ними следует чечевица, которая как и все бобовые благотворно сказывается на здоровье человека.

Четвертую позицию рейтинга занимает корень солодки и замыкает список красный виноград, в котором содержится большое количество полезных веществ, в том числе клетчатка, аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины: С, А, В, Р, К.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые составили список продуктов для омоложения
Ученые составили список продуктов для омоложения

Британские ученые выяснили, что употребление некоторых продуктов способствует омоложению организма. В список вошли мясо курицы, скумбрия и грецкие орехи.

Назван список продуктов, наиболее полезных для мозга
Назван список продуктов, наиболее полезных для мозга

Американские исследователи доказали, что для работы головного мозга наиболее полезны продукты, в которых содержится много флавонола фитезина, так как это

Ученые составили список продуктов, стимулирующих работу головного мозга
Ученые составили список продуктов, стимулирующих работу головного мозга

Ученые определили список продуктов питания, которые стимулируют работу головного мозга и повышают умственную активность.  В результате исследований,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости