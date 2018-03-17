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| | Ученые доказали, что все люди гомосексуальны

Ученые доказали, что все люди гомосексуальны

Сегодня, 12:00
Американские ученые из Корнеллского университета провели исследование, в котором участвовали мужчины и женщины. Специалистам удалось доказать, что все люди гомосексуальны.

Ученые доказали, что все люди гомосексуальны

 

В ходе эксперимента испытуемым показали порнографические фильмы. Когда на экране появлялись обнаженные мужчины и женщины, у участников исследования расширялись зрачки. Это говорит о возбуждении. По словам психологов, абсолютно гетеросексуальных людей в мире не существует. Сейчас понятие «натурал» является неактуальным, поскольку оно устарело. Разумнее называть людей «преимущественно гетеросексуальный».

Времена изменились и к интимной близости в обществе относятся не так, как в прошлом. На данный момент молодые люди при занятии сексом с представителями своего пола не считают это предосудительным. Они воспринимают такой опыт, как любовное приключение, при этом называют себя гетеросексуальными.
Домбровский Сергей
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