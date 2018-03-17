Химики научились красить волосы графеном

Американские ученые обнаружили еще одно замечательное свойство углеродного материала графена. Он может стать заместителем всех токсичных красителей для волос. Информацию об этом исследователи разместили на страницах специализированного журнала.

Сергей Денисов

В статье описано воздействие красящего вещества на кератиновую структуру внешнего слоя человеческого волоса. Все токсичные красители проникают через чешуйчатую поверхность волоса внутрь и дают необходимы оттенок цвета. Поверхность волосяного стержня нарушается из-за перекиси водорода, которую добавляют в краситель для каталической реакции. Графен не нарушает порядок чешуек, а крепит их в своих ячейках, не проникая внутрь волоса. Этот материал очень сложно смывается водой, поскольку имеет в отличие от других красителей слоистую структуру. Иначе говоря, волосы сразу покрываются несколькими слоями краски, которую очень трудно смывать в любом температурном режиме воды.По мнению исследователей, токсичные красители разрушают структуру волоса и способствуют накоплению электричества на отдельных участках головы, концентрируя внезапный разряд. Графен обволакивает волос таким образом, что превращает его в проводник, распределяя электричество по всей голове равномерно.Ученые заявили, что графен может иметь самый широкий спектр растяжки цвета. Из него можно делать красители, как для платиновых блондинок, так и для жгучих брюнеток.