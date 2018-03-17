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| | Уборка поможет страдающим от депрессии уменьшить симптомы - Ученые

Уборка поможет страдающим от депрессии уменьшить симптомы - Ученые

Сегодня, 11:31
Американские ученые обнаружили, как побороть депрессивное состояние. Изначально эксперты считали, что физические нагрузки помогают улучшить самочувствие. Позже специалисты выявили, что генеральная уборка в доме помогает от депрессии.

Уборка поможет страдающим от депрессии уменьшить симптомы - Ученые

 

Ученые провели эксперимент. В исследовании приняли участие 500 мужчин и столько же женщин. Участники были разной возрастной категории. На первом этапе эксперты провели тестирование на психологическое состояние. Пройдя тест, респондентам предложили убрать в комнате. В течение 20 минут люди проделывали генеральную уборку. Стало известно, что 60% участников стали лучше себя чувствовать. У респондентов появились приливы энергии, также они стали более спокойными и уравновешенными. Остальные участники эксперимента остались на том же уровне.

Ученые считают, что физические нагрузки снижают уровень депрессии и помогают снять стресс. Если у человека не хватает времени на посещение спортзала, то можно просто убраться в доме. После проделанной работы чувствуется необычная легкость и приподнятое настроение.
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