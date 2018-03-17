Ученые объяснили синестезию генно-нейронными связями в головном мозге

Эксперты долгое время пытаются с научной точки зрения определить, как синестезия влияет на работу мозга. Спустя годы генетикам все-таки удалось определить, что данное состояние не является психологическим сбоем. Ученые уверены, что дело в генах, которые работают совместно с нейронными связями головного мозга.

Синестезия – это явление, при котором человеческий мозг воспринимает даже обычную информацию в красочном виде. Личности, у которых наблюдался подобный феномен, совмещают различные чувства вместе. Таким образом, в голове создаются яркие сюжеты.Эксперты долгое время предполагали, что синестезия - это психологическое или неврологическое расстройство организма. Однако позже выяснилось, что такой феномен основан на особенности работы головного мозга. Генетики попробовали связать гены с данным явлением. Ученые вследствие исследования обнаружили много интересного.Специалисты провели секвенирование генов. В итоге было выяснено, что в головном мозге нет клеток, которые отвечают за синестезию. Но исследователи выявили 6 макромолекул. Ученые предполагают, что именно они и влияют на образование нейронных связей.Генетики отмечают, что пока что нет полной картины исследования, но можно предположить, что синестезия связана с гиперактивностью нейронов. Мозг получает сигнал из внешней среды, нейроны интерпретируют информацию и образуют связь между изображением и звуком. Известно, что такого явления быть не должно.Ранее специалисты проводили подобное исследование. Тогда ученые считали, что синестезия связана с избытком нейронов.