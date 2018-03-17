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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Учёные сообщили об опасности заменителя сахара

Учёные сообщили об опасности заменителя сахара

Сегодня, 10:44
Сахарозаменитель считался безвредным и низкокалорийным продуктом. Но теперь учёные не уверены в полезных свойствах этого вещества.

Учёные сообщили об опасности заменителя сахара

 

После проведения ряда исследований, учёные определили, что заменитель сахара, несмотря на низкую калорийность, приносит большой вред здоровью человека.

Большому риску подвержены люди, у которых существуют воспалительные заболевания. Если употреблять сахарозаменители более шести недель, ухудшение состояния почувствуется очень резко.

Исследования проводились на лабораторных мышах, которые страдали болезнью Крона (воспалительное заболевание кишечника). После добавления в рацион грызунов заменителя сахара, их состояние сильно ухудшилось. Элементы подсластителя сильно нарушают микрофлору кишечника, делая его стенки более восприимчивыми бактериям. В результате этого болезнь прогрессирует с новой силой.
Дарья Дмитриева
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