Учёные сообщили об опасности заменителя сахара

Сахарозаменитель считался безвредным и низкокалорийным продуктом. Но теперь учёные не уверены в полезных свойствах этого вещества.

Дарья Дмитриева

После проведения ряда исследований, учёные определили, что заменитель сахара, несмотря на низкую калорийность, приносит большой вред здоровью человека.Большому риску подвержены люди, у которых существуют воспалительные заболевания. Если употреблять сахарозаменители более шести недель, ухудшение состояния почувствуется очень резко.Исследования проводились на лабораторных мышах, которые страдали болезнью Крона (воспалительное заболевание кишечника). После добавления в рацион грызунов заменителя сахара, их состояние сильно ухудшилось. Элементы подсластителя сильно нарушают микрофлору кишечника, делая его стенки более восприимчивыми бактериям. В результате этого болезнь прогрессирует с новой силой.