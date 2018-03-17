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| | NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году

NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году

Сегодня, 10:02
Специалисты американского космического агентства NASA обнародовали информацию о том, что уже в 2135 году на Земле всё живое может быть уничтожено вследствие падения на Голубую планету астероида гигантских размеров.

NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году

 

Эксперты NASA оценили возможные шансы на выживание не только человечества, но и всей жизни на Земле, рассказав о том, что в случае столкновения астероида размером с небоскрёб на Голубой планете выжить не сможет никто. Учёные заявили, что доступные на данный момент человечеству технологии не дают полную гарантию на уничтожение небесных тел колоссальных размеров, которые могут положить конец всему живому на Земле уже в 2135 году.

По заверениям представителей NASA, астероид, получивший наименование Бенну, достигает полукилометра в ширину, а вероятность того, что данное небесное тело столкнётся с Землёй, составляет 1 к 2700. В космическом агентстве уже разрабатывают технологию под названием Hammer, которая сможет изменить траекторию полёта астероида, если Земля окажется на пути его полёта.
Александр Вест
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