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| | Учёные: Раннее половое созревание у женщин связано с ожирением

Учёные: Раннее половое созревание у женщин связано с ожирением

Сегодня, 09:35
Специалисты диетологи связывают раннее половое созревание у девочек с риском ожирения в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли Британские учёные в ходе проведения исследований.

Учёные: Раннее половое созревание у женщин связано с ожирением

 

Учёные из Имперского колледжа в Лондоне исследовали более 180 тысяч особ слабого пола. Сопоставив массу тела с возрастом, когда у женщины произошло половое созревание, и нашли связь. Теперь специалисты уверены, что избыток лишнего веса связан именно с ранним половым созреванием.

Раннее подобные исследования не включали в себя аспекты пищевых привычек, происхождение женщины и её экономическую ситуацию. Сейчас же учёные специалисты из Великобритании учли все эти факторы и получили более достоверную информацию.

Причина же такого явления не ясна. Одним из вариантов учёные называют заедание стресса, связанного с эмоциональным давлением одноклассников, что вполне возможно.
Дарья Дмитриева
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