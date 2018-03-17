Учёные: Раннее половое созревание у женщин связано с ожирением

Специалисты диетологи связывают раннее половое созревание у девочек с риском ожирения в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли Британские учёные в ходе проведения исследований.

Дарья Дмитриева

Учёные из Имперского колледжа в Лондоне исследовали более 180 тысяч особ слабого пола. Сопоставив массу тела с возрастом, когда у женщины произошло половое созревание, и нашли связь. Теперь специалисты уверены, что избыток лишнего веса связан именно с ранним половым созреванием.Раннее подобные исследования не включали в себя аспекты пищевых привычек, происхождение женщины и её экономическую ситуацию. Сейчас же учёные специалисты из Великобритании учли все эти факторы и получили более достоверную информацию.Причина же такого явления не ясна. Одним из вариантов учёные называют заедание стресса, связанного с эмоциональным давлением одноклассников, что вполне возможно.