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| | Учёные рассказали, чем занят мозг во время сна

Учёные рассказали, чем занят мозг во время сна

Сегодня, 09:19
Британские специалисты обнародовали результаты своего исследования, которое открыло завесу тайны на вопрос о процессах, происходящих в головном мозге во время сна. Эксперты занялись изучение фазы медленного сна.

Учёные рассказали, чем занят мозг во время сна

 

Учёные, представляющие Кембриджский университет, рассказали о том, что информация, содержащаяся в нейронах головного мозга человека, которая не несёт значимой важности, во время фазы медленного сна исчезает заметно быстрее, чем те данные, которые представляют собой определённую ценность. Нейронная связь, поддерживающая актуальную информацию, во время сна лишь усиливается. По словам специалистов, подобные процессы позволяют избежать перевозбуждения нервной системы человека, способствуя лучшей сохранности всей информации, которая имеет повышенную значимость для организма в данный момент времени.

Эксперты заметили, что такие процессы позволяют сохранять необходимую энергию, которая потребляется организмом во время его жизнедеятельности, так как значительная её часть уходит на поддержание подобных импульсов в головном мозге.
Александр Вест
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