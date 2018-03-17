Airbus разработала космический гарпун для сбора орбитального мусора

Компания Airbus, создавшая специального космического гарпуна, который предназначенный для сбора деталей разбившихся искусственных спутников и другого космического мусора, приступила к его испытанию. Информация поступила от новостной корпорации Би-би-си.

Пойда Анна

В соответствии с изачальным планом членов конструкторского бюро Airbus, особый космический аппарат оборудуют своеобразным гарпуном, который будет способен развить достаточно высокую скорость, дабы догнать спутник. После того как устройство настигнет свою «цель», оно сможет прикрепиться к ней и затем утянуть сломанный или отработанный спутник и другой космический мусор собой. В некоторых модификациях специалисты предусмотрели функцию самосжигания, в результате которой аппарат вместе с мусором сгорит в атмосфере.Сейчас разработчики проводят испытания пневматического гарпуна в Стивенидже в британском графстве Хартфордшир и пока он прекрасно справляется с поставленными задачами, однако в планах еще значится тестирование в условиях космического пространства.