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| | В 2019 году в РФ стартует эксперимент имитационного полета на Луну

В 2019 году в РФ стартует эксперимент имитационного полета на Луну

Сегодня, 08:38
В рамках данного эксперимента, в 2019 году шесть человек должны будут прожить определенный промежуток времени в изоляции на Земле, призванной имитировать пребывание на Луне. Разработка и организация данного проекта, именуемого SIRIUS, осуществляется сотрудниками российского института медико-биологических проблем (ИМБП).

В 2019 году в РФ стартует эксперимент имитационного полета на Луну

 

В соответствии с официальными данными, предоставленными вчера, 16 марта, пресс-службой ИМБП, среди членов многонационального экипажа, участвующего в научном проекте, должны присутствовать три женщины и три мужчины. Они займут должности командира, бортинженера, врача и исследователей.

SIRIUS представляет собой тренировочную программу, предназначенную для подготовки членов экипажа к полету в космос, преимущественно для тренировки перед работой на окололунной орбитальной станции, получившей название Deep Space Gateway.

В создании этой станции участвовали две масштабные организации «Роскосмос» и NASA, которые, в свою очередь, наметили запуск первого модуля с Земли на 2022 год.
Пойда Анна
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