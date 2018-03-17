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| | Над горой Арарат в Турции обнаружено много «НЛО»

Над горой Арарат в Турции обнаружено много «НЛО»

Сегодня, 08:34
Над горой Арарат обнаружено много «НЛО» классического варианта. Очевидцы часто снимают их здесь, не опасаясь пришельцев.

Над горой Арарат в Турции обнаружено много «НЛО»

 

Дело в том, что эти «НЛО» земного происхождения. Они появились из-за облаков, в которых постоянно скрывается вершина горы Арарат. Такие называются лентикулярными или линзовидными. Они образуются на гребне воздушной волны либо над одним слоем воздуха. Никаким ветром такое облако не сдвинуть, как сообщает VladTime.

Над горой Арарат в Турции обнаружено много «НЛО»

 

Явление достаточно редкое, однако над горой Арарат оно фиксируется практически постоянно. Некоторые уфологи считают их настоящими кораблями пришельцев, считая, что у облаков внеземное происхождение, хотя на самом деле это не так. «НЛО» над горой Арарат, по мнению экспертов, это просто напоминание о том, как в теории могут выглядеть инопланетные космолёты, если бы они действительно открыто появлялись, надолго зависая над чем-то.

Ирина Летинская
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