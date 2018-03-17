Над горой Арарат в Турции обнаружено много «НЛО»

Мнения
Мнение об агитации от скандального блогера.
От Редактора
Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.
Звезда «Универа» Арарат Кещян (Майкл) посетил Мурманск. Его заметили в одном из кафе города.
Группа китайских ученых из организации NAMI после проведенных исследований на участке склона горы Арарат в Турции на горе Арарат обнаружила фрагменты
Российский комедийный актер Арарат Кещян впервые показал поклонникам свою маленькую дочь. На снимке можно рассмотреть большую схожесть Евы с отцом.