Эксперт отреагировал на критику «Союза-5»

Член-корреспондент Академии космонавтики России Андрей Ионин прокомментировал критическое высказывание главы компании «С7 космические транспортные системы», поглотившей организацию «Морской старт» Сергея Сопова в адрес ракеты «Союз-5».

Домбровский Сергей

По мнению Ионина, для представителей частного бизнеса основным моментом является прибыль. Технические характеристики считаются всего лишь показателем, но главное – сумма, которую готовы предложить покупатели за товар. Из создавшегося положения можно выйти несколькими путями: усовершенствовать техническую документацию «Союза-5», пока ракета находится в разработке или предложить альтернативный вариант. В последнем случае нужно подготовиться к огромным капиталовложениям. В качестве альтернативы С7 может поискать другую ракету или отказаться от реализации проекта.Ранее Сопов называл «Союз-5» непригодной для запуска с плавучего космодрома. По мнению директора, данная ракета является более массивной разновидностью «Зенита» и через несколько лет устареет, а этом непозволительно, учитывая бурно развивающиеся технологии и гигантские финансовые затраты. Конкуренты двигаются на несколько шагов впереди и дабы их догнать нужно применять более совершенные космические аппараты.