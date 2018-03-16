«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи
| | С помощью генной инженерии слепые станут зрячими

С помощью генной инженерии слепые станут зрячими

Сегодня, 21:30
Чтобы вернуть зрение слепым, учёные задействуют генную инженерию. Специалисты будут работать в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»).

С помощью генной инженерии слепые станут зрячими

 

В мире живёт более 39 миллионов человек, лишённых зрения. Учёные России, занявшиеся данным вопросом, уверены, что их проблему легко решить, если использовать знания с генной инженерии.

Для восстановления зрения, в клетки глаза будет запущен ген, который способствует выработку белка, чувствительному к световым лучам. Для транспортировки гена в организм будет запущена часть вируса природного происхождения, который после выполнения своего задания не станет размножаться, а умрёт.

Решив проблему с помощью генной терапии, учёные не знают, каким увидят мир вновь зрячие. Данный проект уже одобрила группа Национальной технологической инициативы и готов к запуску.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
В США слепоту будут лечить методами генной инженерии
В США слепоту будут лечить методами генной инженерии

В США решили использовать знания в генетике для лечения наследственной слепоты.

Британские ученные разработали метод лечения гемофилии
Британские ученные разработали метод лечения гемофилии

С помощью генной инженерии, учёные из Британии в сотрудничестве с генетиками из США, разработали самый действенный способ лечения гемофилии.

Ученые будут бороться с облысением с помощью генной инженерии
Ученые будут бороться с облысением с помощью генной инженерии

Американские исследователи Университета Южной Калифорнии открыли целую сеть генов, которые контролируют циклы роста волос. По мнению экспертов, воздействуя на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости