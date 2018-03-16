С помощью генной инженерии слепые станут зрячими

Чтобы вернуть зрение слепым, учёные задействуют генную инженерию. Специалисты будут работать в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»).

Дарья Дмитриева

В мире живёт более 39 миллионов человек, лишённых зрения. Учёные России, занявшиеся данным вопросом, уверены, что их проблему легко решить, если использовать знания с генной инженерии.Для восстановления зрения, в клетки глаза будет запущен ген, который способствует выработку белка, чувствительному к световым лучам. Для транспортировки гена в организм будет запущена часть вируса природного происхождения, который после выполнения своего задания не станет размножаться, а умрёт.Решив проблему с помощью генной терапии, учёные не знают, каким увидят мир вновь зрячие. Данный проект уже одобрила группа Национальной технологической инициативы и готов к запуску.