Химики впервые воссоздали плоский борофен с гексагональной структурой

Наиболее известный плоский материал графен выглядит как двухмерный щит из шестигранной решетки атомов углерода. Помимо графена, другие атомы, в том числе германия, кремния, углерода или олова, редко образуют двухмерную структуру. Чаще всего из них выходят искривленные структуры. Относительно недавно химикам удалось создать плоский станен – аналог графена из олова. Материал получился достаточно большой по площади.
С борофеном ситуация была сложнее – бор имеет слишком маленький радиус и процесс образования гексагональных решеток слишком энергоемкий. Поэтому до сих пор получались лишь сложные треугольные атомарные решетки, а на месте некоторых атомов создавались «пустоты». До этого американские химики воссоздали гофрированный» двухслойный борофен и без отверстий, замещающих атомы.
И наконец китайцам удалось синтезировать гексагональный борофен. Они использовали вместо серебряной подложки алюминий и структура вещества стала устойчивой за счет дополнительных электроном алюминия.