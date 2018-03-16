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| | Химики впервые воссоздали плоский борофен с гексагональной структурой

Химики впервые воссоздали плоский борофен с гексагональной структурой

Сегодня, 21:53
Китайским химикам впервые удалось создать в лабораторных условиях плоский борофен с гексагональной структурой. Это практически идеальная копия графена, но состоящая из атомов бора. Стабилизация двухмерной структуры борофена происходит при помощи алюминиевой подложки.

Химики впервые воссоздали плоский борофен с гексагональной структурой

 

Наиболее известный плоский материал графен выглядит как двухмерный щит из шестигранной решетки атомов углерода. Помимо графена, другие атомы, в том числе германия, кремния, углерода или олова, редко образуют двухмерную структуру. Чаще всего из них выходят искривленные структуры. Относительно недавно химикам удалось создать плоский станен – аналог графена из олова. Материал получился достаточно большой по площади.

С борофеном ситуация была сложнее – бор имеет слишком маленький радиус и процесс образования гексагональных решеток слишком энергоемкий. Поэтому до сих пор получались лишь сложные треугольные атомарные решетки, а на месте некоторых атомов создавались «пустоты». До этого американские химики воссоздали гофрированный» двухслойный борофен и без отверстий, замещающих атомы.

И наконец китайцам удалось синтезировать гексагональный борофен. Они использовали вместо серебряной подложки алюминий и структура вещества стала устойчивой за счет дополнительных электроном алюминия.
Дарья Светозарова
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