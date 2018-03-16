Химики впервые воссоздали плоский борофен с гексагональной структурой

Китайским химикам впервые удалось создать в лабораторных условиях плоский борофен с гексагональной структурой. Это практически идеальная копия графена, но состоящая из атомов бора. Стабилизация двухмерной структуры борофена происходит при помощи алюминиевой подложки.

Дарья Светозарова

Наиболее известный плоский материал графен выглядит как двухмерный щит из шестигранной решетки атомов углерода. Помимо графена, другие атомы, в том числе германия, кремния, углерода или олова, редко образуют двухмерную структуру. Чаще всего из них выходят искривленные структуры. Относительно недавно химикам удалось создать плоский станен – аналог графена из олова. Материал получился достаточно большой по площади.С борофеном ситуация была сложнее – бор имеет слишком маленький радиус и процесс образования гексагональных решеток слишком энергоемкий. Поэтому до сих пор получались лишь сложные треугольные атомарные решетки, а на месте некоторых атомов создавались «пустоты». До этого американские химики воссоздали гофрированный» двухслойный борофен и без отверстий, замещающих атомы.И наконец китайцам удалось синтезировать гексагональный борофен. Они использовали вместо серебряной подложки алюминий и структура вещества стала устойчивой за счет дополнительных электроном алюминия.