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Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом

Сегодня, 21:27
Ученые из Великобритании провели исследования касательно сексуальной активности. Им удалось выяснить, что любительницы велосипедных тренировок всегда хотят секса после упражнений.

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом

 

Эксперты отмечают, что занятие любым спортом благоприятно сказываются на сексуальном влечении. Но английским сексологам удалось выяснить удивительные данные в ходе своих исследований. Они утверждают, что если девушка как минимум уделят по часу каждый день для езды на велосипеде, то количество секса в неделю возрастает на 51,7%. Опрос можно назвать действительно масштабным, так как в нем приняли участие 3118 женщин. Им было предложено выбрать между ездой на велосипеде и занятиями бегом. В результаты показали, что велосипедистки чаще занимаются сексом по утрам или после завершения рабочего дня.

Ученые уточнили, что на мужчин велосипед не оказывает подобного воздействия. Сексологи объяснили это плотным прилеганием велосипедного седла к гениталиям женщин. 37% респондентов отметили, что после занятий у них чаще возникало желание заняться сексом, чем до тренировок.
Павел Селивёрстов
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