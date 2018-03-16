Инженеры компании Toyota презентовали робота-баскетболиста, который умеет забрасывать мяч в корзину со штрафной площадки. При этом антропоморфная конструкция намного точнее человека.

Виктория Озерова

Toyota создала идеального баскетболиста-робота. Внешне он напоминает человека, разработка имеет гнущиеся в коленях ноги, а также правую руку, которая может сгибаться в локте и запястье, что позволяет роботу использовать технику броска обычных спортсменов. На данный момент он умеет только совершать броски со штрафной зоны. Конструкция установлена на платформе, которая передвигается за счет колесиков. Именно в нижней части и расположена почти вся электроника, приводящая робота в действие.На презентации «идеального баскетболиста» разработчики устроили соревнование между роботом и двумя игроками команды Alvark Tokyo. Эксперимент показал, что робот делает более точные штрафные броски, чем баскетболисты.