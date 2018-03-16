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| | Ученые признали миссию на Марс смертельно опасной

Ученые признали миссию на Марс смертельно опасной

Сегодня, 18:28
Специалисты из США говорят о новой выявленной опасности, которая может преследовать путешественников на Марс. Она заключается в повышенном уровне воздействия радиации из-за снижения солнечной активности.

Ученые признали миссию на Марс смертельно опасной

 

Исследователи из университета в Нью-Гэмпшире, расположенном в США, говорят о том, что для астронавтов, которые собираются участвовать в миссии на Марс, есть еще одна серьезная опасность. Суть ее заключается в усиленном воздействии радиации из-за того, что снижается солнечная активность и солнечный ветер не сможет эффективно отражать космические радиационные лучи.

К такому выводу пришли ученые после исследования прибора CRaTER, работа которого направлена на оценку степени вредности радиации в космосе, а также солнечной радиации. Стало известно, что за пределами нашей солнечной системы есть неизвестные источники радиации, которые усиливают свою активность, в то время как снижается солнечная «защита». Из-за обнаженных данных специалисты делают вывод, что опасность радиационного облучения при высадке на поверхность Марса станет больше на 30%.
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