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| | Диетологи: Чипсы, газировка, пицца вызывают зависимость

Диетологи: Чипсы, газировка, пицца вызывают зависимость

Сегодня, 18:15
Доктора из университета штата Колорадо озвучили список опасных продуктов, вызывающих привыкание, что перерастает в острую зависимость, которая в итоге провоцирует сбой в организме, а впоследствии – ожирение.

Диетологи: Чипсы, газировка, пицца вызывают зависимость

 

Специалисты изучили около сотни продуктов, пользующихся популярностью у населения. Среди них были выделены наиболее опасные перекусы, которые вызывают у человека привыкание. Среди таких продуктов в топ попали очень вкусные и привычные ингредиенты, от которых действительно тяжело отказаться. Пицца, шоколад, чипсы и мороженное все давно привыкли употреблять практически на каждой прогулке. Хлебобулочные изделия часто берутся как перекус.

Далее следует сладкая газированная вода, которую все привыкли употреблять в неограниченном количестве, особенно в жару. Также в список попали бургеры, кексы, сыры и бекон.

Перечень состоит из высоко обработанных продуктов, которые содержат в себе вредные жиры и сахар. Доктор Николь Авена рекомендует полностью убрать из своего рациона подобные продукты, чтобы в дальнейшем не пришлось лечить ожирение. Она также предоставила список продуктов, которыми можно заменить вредные. Среди них огурцы, морковь, бобы, яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, лосось, кукуруза, клубника.
Дарья Дмитриева
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