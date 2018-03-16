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| | Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета

Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета

Сегодня, 18:46
Ученые Ливерпульского университета обнаружили, что сидящий и малоподвижный образ жизни способны серьёзно навредить здоровью. Особенно это касается тех случаев, когда у ближайших родственников имеется диабет второго типа.

Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета

 

В исследованиях британских ученых приняли участие 46 человек, у 16 из которых имеются родственники с диабетом. Через две недели после снижения физической активности у участников наблюдалось повышение жира в районе талии и в крови. Также их организмы стали хуже реагировать на инсулин. Следующие 14 дней испытуемые восстанавливали привычную физическую активность, после чего было отмечено, что отрицательные эффекты были почти не заметны. Ученые акцентировали внимание на том, что подвижный образ жизни препятствует возникновению диабета второго типа.

Также они отметили, что сидячий образ жизни осложняет проблемы со здоровьем в большей степени, если среди родственников наблюдаются заболевания связанные с уровнем сахара в крови. На данный момент в Великобритании насчитывается 4,6 миллиона жителей больных диабетом, у 90% из которых именно 2 тип болезни. Специалисты отметили, что даже кратковременное снижение активности может сильно увеличить риск заболевания.
Павел Селивёрстов
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