«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы
| | Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев

Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев

Сегодня, 17:58
Люди уже давно задаются вопросом существования внеземных цивилизаций. Но, одним из главных вопросов остается внешний облик инопланетян. Специалисты из США дали объяснение общепринятым стереотипам изображения обитателей космоса.

Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев

 

Зачастую, люди представляют инопланетян как гуманоидов с большими, продолговатыми головами, худыми конечностями и огромными глазами. Этот сценарий мы можем наблюдать в абсолютном большинстве картин современного кинематографа.

Чарли Хенли является специалистом по визуальным эффектам. Он рассказал, что во всех работах по созданию облика пришельцев учитываются стандарты человеческого мышления. По его словам, схожее строение тела пришельцев с человеческой комплекцией позволяет проникнутся к ним чувствами сострадания и симпатии. Глава института SETI Эндрю Симион считает ответом на данный вопрос, обнаружение внеземной жизни. На сегодняшний день, любые представления о пришельцах ограничены логикой и здравым смыслом человеческого мышления.
Новости по теме
У европейских властей нет плана по защите от пришельцев
У европейских властей нет плана по защите от пришельцев

Ведущий спикер Ник Поуп по вопросам подготовленности жителей Земли к возможному визиту пришельцев, который работал в Минобороны Британии, заявил, что плана

Статуи на острове Нуку-Хива подтверждают существование пришельцев
Статуи на острове Нуку-Хива подтверждают существование пришельцев

Весь мир давно разделился на два лагеря, на тех, кто верит в посещение Земли инопланетянами и тех, кто нуждается в доказательствах этого. Статуи, обнаруженные

Ученые рассказали о внешности гуманоидных пришельцев
Ученые рассказали о внешности гуманоидных пришельцев

Ученые раскрыли подробности внешности гуманоидных инопланетян. Таким образом специалисты развеяли стереотипы, которых придерживается человечество.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости