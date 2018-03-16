Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев

Люди уже давно задаются вопросом существования внеземных цивилизаций. Но, одним из главных вопросов остается внешний облик инопланетян. Специалисты из США дали объяснение общепринятым стереотипам изображения обитателей космоса.

Зачастую, люди представляют инопланетян как гуманоидов с большими, продолговатыми головами, худыми конечностями и огромными глазами. Этот сценарий мы можем наблюдать в абсолютном большинстве картин современного кинематографа.Чарли Хенли является специалистом по визуальным эффектам. Он рассказал, что во всех работах по созданию облика пришельцев учитываются стандарты человеческого мышления. По его словам, схожее строение тела пришельцев с человеческой комплекцией позволяет проникнутся к ним чувствами сострадания и симпатии. Глава института SETI Эндрю Симион считает ответом на данный вопрос, обнаружение внеземной жизни. На сегодняшний день, любые представления о пришельцах ограничены логикой и здравым смыслом человеческого мышления.