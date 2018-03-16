«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео
| | Ученые рассказали об аномалиях в Сибири

Ученые рассказали об аномалиях в Сибири

Сегодня, 17:08
Специалисты занялись исследованием аномального количества осадков в Сибири, которые проявляются в обильных снегопадах, нередко наносящих немалый урон инфраструктуре. Интенсивность снегопадов увеличилась минимум в четыре раза.

Ученые рассказали об аномалиях в Сибири

 

Представители Научного центра изучения Арктики обнародовали информацию о том, что «безлёдный» период, наступивший в акватории Карского моря, стал причиной аномального увеличения осадков в виде снега в Сибири. С помощью данных, полученных со спутникового зондирования, учёные сумели изучить сезонные изменения в акватории Карского моря, проследив за влиянием данных процессов на сибирский климат. По словам экспертов, с 2012 по 2017 год время открытой воды значительно увеличилось из-за наступления так называемого «безлёдного» периода.

Море не замерзало в некоторых участках даже в зимние периоды, что привело к тому, что количество влаги в атмосфере значительно повысилось, проявившись в обилии снегопадов, выпавших в западной части Сибири.
Александр Вест
Новости по теме
Жителям Западной Сибири пообещали теплое лето
Жителям Западной Сибири пообещали теплое лето

Синоптики прогнозируют, что температура в периоды весны и лета в юго-восточных регионах Западной Сибири будет выше на 1-2 градуса климатической нормы. Поэтому

В США выяснили, что американский климат напрямую зависит от осадков в Сибири
В США выяснили, что американский климат напрямую зависит от осадков в Сибири

В США выяснили, что американский климат напрямую зависит от осадков в Сибири. Такое заявление сделал климатолог Джуда Коэн.

НАСА: Высохла полностью часть узбекской акватории Аральского моря
НАСА: Высохла полностью часть узбекской акватории Аральского моря

В Понедельник американское Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства обнародовало данные, свидетельствующие о том,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости