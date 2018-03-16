Ученые рассказали об аномалиях в Сибири

Специалисты занялись исследованием аномального количества осадков в Сибири, которые проявляются в обильных снегопадах, нередко наносящих немалый урон инфраструктуре. Интенсивность снегопадов увеличилась минимум в четыре раза.

Александр Вест

Представители Научного центра изучения Арктики обнародовали информацию о том, что «безлёдный» период, наступивший в акватории Карского моря, стал причиной аномального увеличения осадков в виде снега в Сибири. С помощью данных, полученных со спутникового зондирования, учёные сумели изучить сезонные изменения в акватории Карского моря, проследив за влиянием данных процессов на сибирский климат. По словам экспертов, с 2012 по 2017 год время открытой воды значительно увеличилось из-за наступления так называемого «безлёдного» периода.Море не замерзало в некоторых участках даже в зимние периоды, что привело к тому, что количество влаги в атмосфере значительно повысилось, проявившись в обилии снегопадов, выпавших в западной части Сибири.