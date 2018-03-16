Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны"

На руинах Марса был обнаружен загадочный объект, напоминающий лицо Джабба Хатты из киносаги «Звездные войны». Символика расположена прямо посреди пустыни, что напугало очевидцев.

Вещий Олег

Ряд астрономов из США пришли к выводу, что Джабб Хатта может оказаться не вымышленным персонажем, а реальным существом, которое жило на Марсе. Возможно, благодаря этому и был взят его образ для киносаги «Звёздные войны». Согласно всей ранее приведенной информации, 4-метровый персонаж жил на планете Нал Хата, которую могли спутать с Марсом.В киносаге он впервые упоминался в 1977 году в фильме «Новая надежда», после чего стал любимцем среди зрителей. Американские астрономы подчеркнули, что Хатта может по-прежнему жить на Марсе. Его снимок чётко было видно через телескоп. Пользователи социальных сетей отнеслись к этому скептически, называя изображение фотошопом.