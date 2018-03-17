Ученые объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой

Пожилые люди зачастую плохо ориентируются в пространстве и не могут самостоятельно найти дорогу домой. Причиной этому выступает нарушение работы клеток-координаторов. Ученые провели тестирование. Они посадили за компьютер молодых людей и стариков. Юные геймеры и пенсионеры бродили по виртуальным лабиринтам. Внезапно программа меня местоположение игрока. Молодые люди точно определяли расстояние, отделявшее их от начала пути. Старикам это удавалось на порядок хуже.
С помощью новейших технологий, ученые провели исследование мозга и обнаружили причину забывчивости. С возрастом клетки-координаторы начинают работать неправильно. Это можно сравнить с компьютерной программой, написанной с ошибками. При создании кода с багами в приложении возникает сбой. Так и пожилые люди не могут запомнить дорогу домой, особенно если попали в незнакомое для себя место.