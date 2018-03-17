Ученые объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой

С возрастом у человека начинают хуже функционировать клетки головного мозга, расположенные в височной доле, ученые называют их «координаторами», это приводит к забывчивости.

Домбровский Сергей

Пожилые люди зачастую плохо ориентируются в пространстве и не могут самостоятельно найти дорогу домой. Причиной этому выступает нарушение работы клеток-координаторов. Ученые провели тестирование. Они посадили за компьютер молодых людей и стариков. Юные геймеры и пенсионеры бродили по виртуальным лабиринтам. Внезапно программа меня местоположение игрока. Молодые люди точно определяли расстояние, отделявшее их от начала пути. Старикам это удавалось на порядок хуже.С помощью новейших технологий, ученые провели исследование мозга и обнаружили причину забывчивости. С возрастом клетки-координаторы начинают работать неправильно. Это можно сравнить с компьютерной программой, написанной с ошибками. При создании кода с багами в приложении возникает сбой. Так и пожилые люди не могут запомнить дорогу домой, особенно если попали в незнакомое для себя место.