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| | Ученые объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой

Ученые объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой

Сегодня, 06:20
С возрастом у человека начинают хуже функционировать клетки головного мозга, расположенные в височной доле, ученые называют их «координаторами», это приводит к забывчивости.

Ученые объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой

 

Пожилые люди зачастую плохо ориентируются в пространстве и не могут самостоятельно найти дорогу домой. Причиной этому выступает нарушение работы клеток-координаторов. Ученые провели тестирование. Они посадили за компьютер молодых людей и стариков. Юные геймеры и пенсионеры бродили по виртуальным лабиринтам. Внезапно программа меня местоположение игрока. Молодые люди точно определяли расстояние, отделявшее их от начала пути. Старикам это удавалось на порядок хуже.

С помощью новейших технологий, ученые провели исследование мозга и обнаружили причину забывчивости. С возрастом клетки-координаторы начинают работать неправильно. Это можно сравнить с компьютерной программой, написанной с ошибками. При создании кода с багами в приложении возникает сбой. Так и пожилые люди не могут запомнить дорогу домой, особенно если попали в незнакомое для себя место.
Домбровский Сергей
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