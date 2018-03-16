Ученые доказали неоспоримый вред ожирения для здоровья человека

Ученым удалось опровергнуть «парадокс ожирения», в соответствии с которым лишний вес может благотворно влиять на сердце человека.

Виктория Озерова

Ученые Университета Глазго провели масштабное исследование, чтобы доказать неоспоримый вред ожирения для здоровья человека. Для этого специалисты изучили медицинские показатели более 296 тысяч европейцев среднего возраста. Исследователи выяснили, что превышение индекса массы тела в 22 – 23 килограмма на квадратный метр роста имеет негативные последствия для здоровья и, в первую очередь, для сердечно-сосудистой системы. Лишние килограммы повышают риск возникновения заболеваний сердца. Ученые установили вероятность возникновения недомоганий: 13 процентов на каждые лишние 5,2 килограмма на квадратный метр роста для женщин и 4,2 килограмма – для представителей сильного пола.Так научным путем был опровергнут «парадокс ожирения».