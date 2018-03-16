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| | Учёные: Женщины с шизофренией больше остальных подвержены раку груди

Учёные: Женщины с шизофренией больше остальных подвержены раку груди

Сегодня, 15:06
Группа специалистов из Китая и США провели исследование, результаты которого показали, что женщины, страдающие от шизофрении, имеют гораздо больший шанс развития рака молочной железы, нежели другие представительницы прекрасного пола.

Учёные: Женщины с шизофренией больше остальных подвержены раку груди

 

Именитое издание JAMA Psychiatry опубликовало научную работу специалистов из США и Китая, которые в своём исследовании изучили вероятность развития рака груди у женщин. В прошлом учёные не раз утверждали, что женщины, больные шизофренией, имеют ряд дополнительных факторов, способствующих развитию рака молочной железы, однако, до недавнего времени данный аспект медицины оставался без должного внимания специалистов. Эксперты из США в содействии с китайскими учёными провели обширное исследование, проанализировав работы, которые охватили более 120 тысяч женщин.

В результате специалисты выяснили, что в среднем у женщин в популяции представительницы прекрасного пола с диагнозом шизофрения больше остальных подвержены развитию рака груди. Эксперты подчеркнули необходимость дополнительной профилактики и лечения данного заболевания у женщин с подобным диагнозом.
Александр Вест
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