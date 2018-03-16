«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет «Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон Поклонская продолжит скандал с «Матильдой» Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»
| | Стартап предлагает убить клиентов ради воскрешения в будущем

Стартап предлагает убить клиентов ради воскрешения в будущем

Сегодня, 13:56
Стартап Nectome во главе с выпускником Массачусетского технологического университета Робертом Макинтайром предлагает клиентам бессмертие в будущем ради гибели в настоящем. Для этого нужно подписать необходимые бумаги и согласиться на укол.

Стартап предлагает убить клиентов ради воскрешения в будущем

 

Организация Nectome разработала химическое вещество, сохраняющее мозг человека. Для этого клиент обязан согласиться на смерть в настоящем ради воскрешения в будущем. Стартап сотрудничает с нейробиологом Эдвардом Бойденом. Этот человек получил премию на сумму 80 тысяч долларов США за создание технологии, позволяющей сохранять мозг свиней. Разработанная схема настолько качественна, что появляется возможность в микроскоп рассмотреть каждый синапс в мыслительном органе домашнего животного.

В некоторых штатах США добровольное умерщвление людей разрешено законом. Данная мера касается смертельно больных лиц, согласных на уничтожение во избежание нестерпимых болей. Сотрудники Nectome уверены, что в будущем ученые смогут лечить недуги, от которых сейчас пациенты погибают. В этом случае умерщвленный в настоящем человек получает шанс воскреснуть через много лет.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые находятся на последнем этапе разработки технологии воскрешения мертвых
Ученые находятся на последнем этапе разработки технологии воскрешения мертвых

Ученые находятся на последнем этапе разработки эффективной технологии воскрешения мертвых людей. Об этом заявил директор Фонда продления жизни Макс Мор.

Apple выкупила стартап по созданию искусственного интеллекта
Apple выкупила стартап по созданию искусственного интеллекта

В сети появилась информация о том, что компания Apple купила стартап Turi, отвечающий за создание искусственного интеллекта. Сумму данной сделки руководство

В России собираются замораживать людей для воскрешения в будущем
В России собираются замораживать людей для воскрешения в будущем

Одна из российских компаний на протяжении длительного времени предоставляет свои услуги по заморозке людей, которых можно будет оживить в будущем. Сегодня в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости