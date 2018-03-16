Стартап предлагает убить клиентов ради воскрешения в будущем

Стартап Nectome во главе с выпускником Массачусетского технологического университета Робертом Макинтайром предлагает клиентам бессмертие в будущем ради гибели в настоящем. Для этого нужно подписать необходимые бумаги и согласиться на укол.

Домбровский Сергей

Организация Nectome разработала химическое вещество, сохраняющее мозг человека. Для этого клиент обязан согласиться на смерть в настоящем ради воскрешения в будущем. Стартап сотрудничает с нейробиологом Эдвардом Бойденом. Этот человек получил премию на сумму 80 тысяч долларов США за создание технологии, позволяющей сохранять мозг свиней. Разработанная схема настолько качественна, что появляется возможность в микроскоп рассмотреть каждый синапс в мыслительном органе домашнего животного.В некоторых штатах США добровольное умерщвление людей разрешено законом. Данная мера касается смертельно больных лиц, согласных на уничтожение во избежание нестерпимых болей. Сотрудники Nectome уверены, что в будущем ученые смогут лечить недуги, от которых сейчас пациенты погибают. В этом случае умерщвленный в настоящем человек получает шанс воскреснуть через много лет.