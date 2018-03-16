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| | Ученые нашли отклонения в мозге трансгендеров

Ученые нашли отклонения в мозге трансгендеров

Сегодня, 13:40
Ученые из бразильской школы медицины при Университете Сан-Паулу смогли обнаружить, что мозг трансгендеров сильно отличается от мужского и женского. Ключевой частью стал размер островковой доли. Эта часть мозга отвечает не только за эмоциональную часть, но также и за то, как именно человек воспринимает собственное тело. Результаты появились в журнале Science Reports.

Ученые нашли отклонения в мозге трансгендеров

 

Используя возможности магнитно-резонансной томографии был осуществлен структурный анализ головного мозга у 80 человек возрастом от 18 до 49 лет. В эксперименте принимали участие два десятка трансгендерных женщин, которые ни разу не прибегали к гормональной терапии, а также столько же мужчин, принимавших гормоны, по меньшей мере, год. В качестве добровольцев выбрали 40 гетеросексуальных женщин и мужчин.

Островковая доля мозга у трансгендеров оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у обычных женщин. Ученые убеждены, что тем самым они нашли непосредственное доказательство того, что у трансгендеров имеются физиологические отличия мозга от других людей. Они могут закладываться еще в период внутриутробного развития. Таким образом, по мнению авторов исследования, трансгендерность нельзя считать сугубо социокультурным феноменом.
Николай Офицеров
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