Недостаток сна вызывает тревоги и страхи – Ученые

Доктор философии Ник Хобсон провел исследования, в ходе которого выяснил взаимосвязь между недостатком сна и ощущением страха и тревожности. Как оказалось, самоотверженные ночные бдения на благо родной компании или в преддверии экзаменов не всегда вознаграждаются.

Как часто сотрудник солидной компании недосыпает ночей, чтобы состряпать самое выгодное предложение и утереть нос конкурентам? Очень часто. Студенты, которые ночи напролет проводят за компьютером или за книгами, пытаясь все-таки сгрызть гранит науки, тоже довольно распространенное явление. Каждый ловит себя на мысли, что сном можно пожертвовать, а жертвовать им нельзя ни в коем случае. Иначе это грозит тяжелыми последствиями, среди которых частичная утрата работоспособности – наименьшее зло. Не стоит прибавка к жалованию, тем более разовая премия, жертв, на которые человек вынуждает идти свой организм.

Как выяснили ученые во главе с Ником Хобсоном, недосып отрицательно сказывается на эмоциональном восприятии окружающего мира. Человек склонен проявлять в этом случае лишь отрицательные эмоции, и мозг уже не может отличить угрожающих симптомов от предупреждающих или безвредных. Реакции смещаются в сторону негатива, и на лицо гипервозбуждение мозговых центров, которые отвечают за контроль над тревожностью. Мозг в состоянии недосыпа особенно подвержен чувству страха. Нейробиолог Пан Фэн подчеркивает, что недостаток сна пагубно влияет на миндалевидное тело мозга и активирует раздражители, провоцирующие страх.

Для подтверждения своей гипотезы эксперты собрали группу из 70 студентов-добровольцев. Первой группе было нужно провести в состоянии бодрствования целые сутки. Им пропускали через запястье небольшой разряд тока и предлагали смотреть на три квадрата: синего, желтого и зеленого цветов, которые мозгом воспринимаются как нейтральные раздражители. Другие могли спокойно спать и ни о чем не думать. Второй этап эксперимента – ФМРТ – был общим для всех. Томография требовалась, чтобы отследить степень активности миндалевидного тела. Миндалевидное тело вентромедиальной префронтальной коры мозга было увеличено у тех, кто получил восемь часов полноценного сна. А те, кто бодрствовал, продемонстрировали увеличение миндалины-инсулы – связующего фрагмента.

Дарья Светозарова

У лишенных сна испытуемых обнаружили более высокую кожную проводимость – она была более потной и воспаленной. Также недоспавшие студенты говорили о возросшем чувстве тревожности и подспудном страхе, которого не наблюдалось у их выспавшихся товарищей.Недостатком сна страдает более трети населения планеты. Поэтому стоит задуматься, так ли уж важна переработка или очередные переговоры, ведь, в конечном счете, страдает здоровье и более далекая перспектива благополучия в угоду сиюминутной выгоде.