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| | В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет

В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет

Сегодня, 13:32
Международная группа ученых во время раскопок в Марокко в Африке обнаружила ДНК Homo Sapiens («Человека разумного») возрастом 15 тысяч лет. Впервые ученым удалось найти настолько древние останки на данном континенте.

В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет

 

Африка считается «колыбелью человечества». Ученые находили ранее доказательства того, что с этого материка началось распространение людей по другим частям света. Археологи раскапывали останки Homo Sapiens возрастом несколько тысяч лет, но настолько старые следы ДНК им обнаружить здесь не удавалось. Специалисты провели генетические исследования и уверены, что нашли останки Homo Sapiens.

Для историков данное открытие является очень важным, поскольку позволяет лучше понимать прошлое. Более точная информация о периоде заселение Северной Африки отвечает на сложные вопросы, относительно которых неоднократно спорили лучшие умы человечества. Исследования продолжаются, историки пытаются классифицировать полученные сведения и составить новую картину мира.
Домбровский Сергей
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