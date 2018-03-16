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| | «Умная» черепаха научит детей гуманному обращению с роботами

«Умная» черепаха научит детей гуманному обращению с роботами

Сегодня, 10:32
Корейские ученые решили воспитывать в детях гуманное отношение к роботизированным механизмам. Они заметили, что подростки очень часто агрессивно реагируют на «бездушную» машину и пытаются вывести ее из строя.

«Умная» черепаха научит детей гуманному обращению с роботами

 

Наладить толерантную коммуникацию призвана созданная в одной из лабораторий Сеула роботизированная черепаха, которая способна различать восемь эмоциональных состояний человека. Панцирь робота-черепахи снабжен датчиками, которые меняют цвет, реагируя на поглаживание, изменение давления и вибрации. Если к роботу относятся нежно, панцирь окрашивается в зеленоватый цвет и зверь издает умиротворенное урчание. Если же, напротив, по панцирю ударить кулаком, то он темнеет, лапы и голова земноводного втягиваются под крышку чешуйчатой панели.

Робот, созданный в виде черепахи, имеет четыре лапы и голову. Панцирь состоит из большого количества панелей и датчиков, которые реагируют на прикосновение, давление и вибрацию. Такая педагогика, полагают ученые, научит детей гуманному отношению к роботизированному механизму и вообще к искусственному интеллекту.

Здесь следует напомнить, что ранее, с этой же целью, в японских и корейских школах запретили эпатажные соревнования под девизом: «Кто дальше закинет клавиатуру от компьютера» и «Кто дальше метнет старый смартфон».
Сергей Денисов
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