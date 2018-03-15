«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Ученые восстановили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга

Ученые восстановили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга

Сегодня, 20:24
Специалисты Стэндфордского университета, США, с помощью ускорителя частиц обнаружили на пергаменте под христианскими псалмами текст работы древнегреческого врача Галена. Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.

Ученые восстановили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга

 

Приблизительно в VI столетии неизвестный автор перевел медицинскую книгу древнегреческого хирурга Галена и записал текст на пергаменте в монастыре Святой Екатерины. Спустя полтысячелетия эта рукопись была полностью соскоблена, а пергамент использовали для записи христианских псалмов. Предполагается, в те времена был дефицит бумаги. Пергамент был изучен учеными при помощи инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но эти методы не выявили

трактата Галена. Только рентгеновское исследование при помощи ускорителя частиц в лаборатории SLAC открыло экспертам сирийский текст. Так специалисты Стэндфордского университета смогли восстановить рукопись древнегреческого хирурга.
Виктория Озерова
Новости по теме
Использование космических технологий поможет расшифровать древнюю глаголическую рукопись
Использование космических технологий поможет расшифровать древнюю глаголическую рукопись

Использование космических технологий поможет историкам расшифровать древнюю глаголическую рукопись, датируемую 10 веком нашей эры. Это будет одно из самых

В Ивановской области ученые нашли утраченную немецкую рукопись XII века
В Ивановской области ученые нашли утраченную немецкую рукопись XII века

В Ивановской области в музее города Юрьевец ученые из МГУ и ГОСНИИР (Государственного научно-исследовательского вуза реставрации) в ходе изучения древнейших

Автор биографии Нила Армстронга хочет опубликовать его рукопись
Автор биографии Нила Армстронга хочет опубликовать его рукопись

Астронавт из Соединённых Штатов Америки Нил Армстронг, которому первому предстояло ступить на поверхность спутника Земли Луны, перед днём своей кончины

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости