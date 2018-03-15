Ученые восстановили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга

Специалисты Стэндфордского университета, США, с помощью ускорителя частиц обнаружили на пергаменте под христианскими псалмами текст работы древнегреческого врача Галена. Медицинская рукопись была уничтожена в XI веке.

Виктория Озерова

Приблизительно в VI столетии неизвестный автор перевел медицинскую книгу древнегреческого хирурга Галена и записал текст на пергаменте в монастыре Святой Екатерины. Спустя полтысячелетия эта рукопись была полностью соскоблена, а пергамент использовали для записи христианских псалмов. Предполагается, в те времена был дефицит бумаги. Пергамент был изучен учеными при помощи инфракрасного и ультрафиолетового излучения, но эти методы не выявилитрактата Галена. Только рентгеновское исследование при помощи ускорителя частиц в лаборатории SLAC открыло экспертам сирийский текст. Так специалисты Стэндфордского университета смогли восстановить рукопись древнегреческого хирурга.