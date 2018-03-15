Ученые рассказали об угрозе космической радиации

Человечеству давно известно о космической радиации, и о том, какую угрозу она из себя представляет. Американские ученые рассказали, что вред от этого явления может оказаться значительно больше, чем предполагалось ранее.

Павел Селивёрстов

Люди давно стремятся попасть на Луну или Марс, создать там свои колонии. Специалисты из Университета Нью-Гемпшира поделились результатами исследований радиации, и выяснили, что космическая радиация может нанести серьезный вред спутникам или космонавтам. Неэкранированные астронавты могут испытать серьезный вред, такой как лучевая болезнь, рак или повреждение внутренних органов.Новейшие исследования показали, что дозы облучения растут быстрее, чем предполагалось ранее. На данный момент они наблюдают самую низкую активность Солнца за всю космическую эру человечества, которая длится с 2006 года.Специалисты утверждают, что это представляет серьезную угрозу в будущем, когда люди устремятся не только к ближайшим планетам, но и за пределы Солнечной системы.