Геологи сумели картировать подводный вулкан во время извержения

Ученые изучили изменения рельефа дня моря недалеко от подводного вулкана Кик-эм-Дженни в Карибском море. Исследователи обратили внимание на последние 32 года, проанализировали периодичность вулканической активности и сделали более точной методику сейсмоанализа извержений. Помимо этого геологи сумели картировать поверхность вулкана в то время, как он плевался пеплом извергал газ из жерла.

Дарья Светозарова

За подводными вулканами очень сложно наблюдать из-за того, что доступ к ним затруднен и признаков грядущего извержения крайне мало. В отличие от наземных, подводные образования невозможно изучить с помощью спутников и посредством датчиков. Обычно извержения скрытых толщей воды вулканов предсказывают с помощью анализа сейсмических данных. Каждое извержение приводит в состояние возбуждения короткие сейсмические волны. Дополнительную информацию помогает получить химанлиз морской воды.Чтобы получить больше сведений о вулкане Кик-эм-Дженни, расположенном на севере от Гренады, ученые проанализировали данные, которые удалось получить за время четырех экспедиций, предпринятых в 1985-2014 годах, а также собственных исследований в ходе экспедиций в 2016 и 2017 годах. С 1939 года и по наши дни Кик-эм-Дженни извергался 13 раз.