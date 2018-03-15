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| | Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака

Сегодня, 19:12
Важным моментом в лечении рака центральной нервной системы является правильная диагностика и идентификация заболевания. Немецкие ученые разработали новый компьютерный метод молекулярной классификации опухолей.

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака

 

Специалисты отмечают, что рак центральной нервной системы имеет большую вариативность, насчитывается более 100 видов опухолей. Каждая из которых по-разному реагирует на лучевую и химиотерапию. Такой большой уровень разнообразия затрудняет лечение, нередко заставляя выбирать подходящую методику экспериментально.

Команда немецких ученых во главе с доктором Стефаном Пфицтером компьютерный метод, который определяет специфические химические метки в геноме опухолей. Данная классификация определяет до 82 типов опухолей. Для проверки работоспособности методов специалистам пришлось проанализировать более 1100 образцов рака. В 12% случаев было доказано, что первоначальный диагноз был ошибочным. Ученые сообщают, что при дальнейшем развитии метод сможет превзойти микроскопическую диагностику, которая на данный момент считается самой распространенной.
Павел Селивёрстов
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