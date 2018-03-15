Названа самая эффективная диета

Британские ученые выяснили, что лучше всего в борьбе с лишним весом помогает набор натуральных продуктов, или так называемая «диета для бедняков».

Виктория Озерова

Специалисты Университета Лестера нашли самую эффективную диету. Они обратили внимание на то, что «диета для бедняков» не включает никаких вредных веществ, таких как химические добавки, и при этом помогает сбросить лишний вес без какого-либо ущерба для организма. Ученые отмечают, что такой набор натуральных продуктов насыщает организм различными полезными элементами. Конкуренцию «диете для бедняков» может составить только средиземноморская, поскольку она также исключает употребление рафинированных углеводов.Следует отметить, что «диета для бедняков» имеет свою историю. Начало ей положили малоимущие ирландцы, которые питались, в основном, картофелем, овсянкой, молочными продуктами, рыбой и мясом в небольших количествах.