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| | Названа самая эффективная диета

Названа самая эффективная диета

Сегодня, 19:05
Британские ученые выяснили, что лучше всего в борьбе с лишним весом помогает набор натуральных продуктов, или так называемая «диета для бедняков».

Названа самая эффективная диета

 

Специалисты Университета Лестера нашли самую эффективную диету. Они обратили внимание на то, что «диета для бедняков» не включает никаких вредных веществ, таких как химические добавки, и при этом помогает сбросить лишний вес без какого-либо ущерба для организма. Ученые отмечают, что такой набор натуральных продуктов насыщает организм различными полезными элементами. Конкуренцию «диете для бедняков» может составить только средиземноморская, поскольку она также исключает употребление рафинированных углеводов.

Следует отметить, что «диета для бедняков» имеет свою историю. Начало ей положили малоимущие ирландцы, которые питались, в основном, картофелем, овсянкой, молочными продуктами, рыбой и мясом в небольших количествах.
Виктория Озерова
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